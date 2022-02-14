Узбекистан и Казахстан обсудили восстановление пассажирского сообщения

CentralAsia (UZ) - Узбекистан и Казахстан работают над ускорением восстановления железнодорожного и автобусного сообщения, действовавшего до ограничений пандемии. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

«Стороны подтвердили важность смягчения эпидемиологических требований и ускорения процессов возобновления пассажирских перевозок наземным транспортом», — подчеркнули в ведомстве по итогам заседания профильной узбекско-казахстанской рабочей группы.

На заседании рассмотрели инфраструктурные проекты высокоскоростной железной дороги «Туркестан — Шымкент — Ташкент» и транспортного коридора «Учкудук — Кызылорда», а также маршруты воздушного движения.

Все виды пассажирского сообщения между Узбекистаном и Казахстаном были приостановлены с марта 2020 года из-за распространения коронавируса.

14 января МИД Узбекистана заявил о закрытии границы с Казахстаном из-за штамма коронавирусной инфекции «Омикрон». Граница закрыта для всех, кроме въезжающих авиатранспортом, для возвращающихся в Казахстан.