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Президент Узбекистана поручил искоренить проблему с очередями на новые авто

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана поручил снизить сумму предоплаты за автомобили UzAuto Motors до 50%, а также до 1 мая текущего года искоренить проблему с очередями на приобретение машин.

По официальной информации, перед компанией UzAuto Motors поставлена задача до 1 мая полностью ликвидировать очереди на покупку автомобилей, а также снизить размер предоплаты с 85 до 50%.

Глава государства поручил председателю АО «Узавтосаноат» Ш.Умурзакову координировать работу по увеличению производства автомобилей и удовлетворению потребностей населения.

Сообщается, что необходимо найти новые подходы и решения, исходя из проблем, связанных с производством микрочипов и международной логистикой.

Подчеркнуто, что машиностроение должно стать одним из «драйверов» отрасли.

В этой связи пятилетняя стратегия развития предусматривает увеличение производства автомобилей в 1,4 раза, а экспорта - в 2 раза.

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