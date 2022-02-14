В Ташкенте первые электробусы вышли на маршрут

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте запустили первые электробусы. На данный момент в столице ходит восемь электробусов, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Узбекистана.

По автобусному маршруту № 51 «улица Юнусабад 6 - Даха-площадь Бешегоч» запущено движение электробусов марки Ютонг, — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в начале февраля новые 20 электробусов прибыли в Ташкент. Автобусы специально приспособлены к жаркому и пыльному климату Узбекистана.

Помимо самих автобусов, в Ташкент было доставлено 10 зарядных станций. В транспортной компании создали специальную рабочую группу, которая будет следить за состоянием электробусов.

В этом году в столице Узбекистана планируют обновить 35 процентов автобусного парка. Для этого закупят 410 автобусов и электробусов, а количество автобусов большой вместимости будет увеличено вдвое.

При разработке концепции развития транспортной инфраструктуры в столице учитывался опыт России. В дальнейшем столичные наработки распространят на все города республики.