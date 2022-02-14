В Узбекистане призеры Олимпийских игр в Париже получат от $50 тысяч до $200 тысяч

- Узбекистан, спорт
- 20:35, 14 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - Президент Шавкат Мирзиеев подписал постановление «Об ускорении подготовительных работ для успешного участия спортсменов Узбекистана в очередных летних и зимних Олимпийских и Паралимпийских играх».
Согласно документу, спортсмены Узбекистана, ставшие победителями и призерами XXXIII летних Олимпийских и XVII Паралимпийских игр, проводимых в Париже в 2024 году, будут поощрены единовременным денежным вознаграждением в следующих размерах:
· за золотую медаль – 200 000 долларов США;
· за серебряную медаль – 100 000 долларов;
· за бронзовую медаль – 50 000 долларов.
На Олимпиаде в Токио в 2021 году за завоеванные золотые медали спортсменам были также установлены призовые в размере 200 тысяч долларов, за «серебро» и «бронзу» — 100 тысяч и 50 тысяч долларов соответственно.