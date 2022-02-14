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Токаев поддержал решение Бердымухамедова о внеочередных выборах президента

CentralAsia (TM) -  В понедельник, 14 февраля состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев высказался в поддержку решения Гурбангулы Бердымухамедова о проведении внеочередных президентских выборов.

По словам Касым-Жомарта Токаева, огромный политический и жизненный опыт лидера Туркменистана, несомненно, послужит делу процветания этого государства.

Главы государств также обсудили перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений, в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита казахстанского лидера в Ашхабад в октябре прошлого года.

Была высказана заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей между двумя братскими государствами.

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