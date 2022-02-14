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В Ташкенте ежедневно в мусор выбрасывают почти 2 тонны хлеба

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте ежедневно в мусор выбрасывается около 2 тонн хлеба. Об этом сообщил представитель столичного предприятия "Махсустранс" Исмаил Сагдуллаев.

В Ташкенте имеется 606 точек сбора мусора. 71% пунктов сбора мусора принадлежат Ташкентскому городскому "Махсустранс", а остальные 29 % - частным предприятиям обслуживания, — отметил Сагдуллаев.

По словам представителя "Махсустранса", каждой из 1000 мусорных свалок в городе вывозится по 2-3 килограмма хлеба в сутки, всего около 2 тонн хлебных отходов. Рабочие отбирают хороший хлеб и отдают людям, которые пасут скот. Остальное вываливают в канаву.

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