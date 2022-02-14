Сына президента Туркменистана Бердымухамедова выдвинули кандидатом на выборах - СМИ

CentralAsia (TM) - Сына президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Сердара выдвинули кандидатом на пост президента страны, досрочные выборы состоятся 12 марта, сообщает издание Salam News. Сейчас Сердар Бердымухамедов занимает должность вице-премьера. Портал пишет, что решение было принято на внеочередном съезде Демократической партии страны.

14 февраля в Туркменистане началась избирательная кампания, в ходе которой пройдут выдвижение, регистрация кандидатов и их встречи с избирателями.

Бердымухамедов-старший занимает пост президента с февраля 2007 года, параллельно возглавляя и кабинет министров. В пятницу, 11 февраля, он сообщил, что принял «непростое решение» и намерен уступить дорогу к государственному управлению молодым руководителям. При этом президент дал понять, что останется председателем верхней палаты парламента халк маслахаты (он занимает этот пост с апреля 2021 года).

Через несколько часов после заявления Бердымухамедова туркменский Центризбирком объявил о проведении внеочередных президентских выборов (очередные должны были состояться в 2024 году).

Эксперты называли 40-летнего Сердара Бердымухамедова самым очевидным преемником. С 2011 года он занимал дипломатические должности, возглавлял департамент МИДа, затем стал замминистра иностранных дел. В 2019-м Бердымухамедов-младший возглавил Ахалский велаят (область), а в феврале 2020 года — Министерство промышленности Туркмении. После этого он получил пост вице-премьера и был введен в Совет безопасности страны.

Политолог Аркадий Дубнов в разговоре с РБК предположил, что в случае избрания президентом сын Бердымухамедова будет проводить еще более жесткую политику, чем отец. «Сердар — человек чрезвычайно жесткий, еще более далекий от простого земного восприятия жизни, чем его отец. Он наводит ужас на своих подчиненных, и тому уже довольно много свидетельств. Он будет укреплять властную вертикаль еще более бесчеловечным образом», — посчитал эксперт.