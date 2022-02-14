Авиакомпания Uzbekistan Airways получила первый дальнемагистральный самолет A321LR

CentralAsia (UZ) - В понедельник, 14 февраля, в местном терминале Ташкентского аэропорта состоялась торжественная встреча первого воздушного судна A321LR. По традиции первый самолет, прилетевший из города Гамбург встретили водяной аркой.

Самолёт A321LR, получивший регистрационный номер UK32101, совершил прямой перелёт длительностью 5 часов 30 минут из Гамбурга (Германия), где находится один из сборочных производств Airbus.

Авиакомпания АО «Uzbekistan Аirways» станет первым оператором дальнемагистрального продукта Airbus в Центрально-азиатском регионе. Первый самолет рассчитан на 188 пассажиров и оснащен двигателями CFM International LEAP-1A. Авиакомпания планирует эксплуатировать свой первый A321LR на региональных и дальнемагистральных маршрутах, отметили в компании.

«В ближайших планах авиакомпании – активная работа по расширению географии полетов, как в страны ближнего, так и дальнего зарубежья, а также увеличение авиапарка путём приобретения новых комфортабельных самолетов. Хорошим примером тому является заказ пяти самолетов Airbus, которые будут получены до конца этого года», – отметил председатель правления АО «Uzbekistan Airways» Илхом Махкамов.