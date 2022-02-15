Тайная история «Звездных войн»: королева Падме Амидала была вдохновлена реальной убитой монгольской королевой

CentralAsia (MNG) - Когда началась трилогия приквелов «Звездных войн», королева Падме Амидала, которую сыграла 16-летняя Натали Портман, потрясла мир. Маркетинговая кампания трилогии включала в себя поразительные образы возвышенной королевы Амидалы в королевских регалиях и с лицом, раскрашенным фарфором.

По сей день Падме остается могущественной силой во вселенной «Звездных войн». Но знаете ли вы реальную убитую монгольскую королеву, вдохновленную костюмами Падме?

В «Звездных войнах: Эпизод I: Призрачная угроза» Падме обращается к Сенату с призывом спасти ее народ. Портман была одета в плотное красное бархатное платье с тиснением в виде роз и тройным сутажным плетением на воротнике и манжетах платья. Головной убор связывает ее волосы в агрессивную прическу с золотыми лентами для волос, украшенными украшениями на кончиках волос.

Когда Падме стоит перед Сенатом, она носит большой черный плащ поверх красного платья. Согласно Rebel’s Haven, дизайнеры костюмов хотели, чтобы ее костюмы подразумевали ее статус королевы. На создание красного символического платья ушло много времени, и оно было «невероятно дорогим» из трех сложных слоев.

Команда дизайнеров костюмов «Звездных войн» сделала нижнее платье из 70-летней винтажной золотой мишени. Они также стратегически разместили солнечные складки, чтобы поймать свет в любое время, когда Падме движется. Красный и зеленый шелковый бархат с бронзовой вышивкой помогли сформировать средний красный бархатный халат и видимый слой наряда.

Они также добавили уникальную технику к панелям руля и желтка, добавив глубину и текстуру к общей отделке. Команда сшила небольшие трубки в дизайн и вставила их, чтобы создать мягкий эффект на халате. Внешний слой халата был сделан из искусственного меха, чтобы создать пирамидальные мягкие плечи с подкладкой из красного шелка. Платье было вымышленным. Но он представлял ее культуру и традиции Набу.

Отдел костюмов «Скрытой угрозы» черпал вдохновение для яркого наряда Падме у королевы 20-го века по имени Гэнэнпил. Она была последней женой Богдо-хана, последнего монгольского хана. После смерти первой жены Богд был разбит и не хотел еще одну жену, сообщает Jetset Times. Однако его двор настоял, отметив, что монархия должна быть сохранена. Стражи двора отправились на поиски подходящей жены. Они наткнулись на 19-летней Гэнэнпил, выходца из дворянской семьи.

Молодая женщина уже была замужем. Но стражи двора схватили ее и отвезли к хану, пренебрегая ее первоначальным браком. Предполагалось, что Богд уже стар и почти слеп. Предположительно, их брак будет недолгим, и она сможет вернуться в семью после смерти.

Гэнэнпил боролась с переходом и настояла на том, чтобы она вернулась к своим родителям, что хан принял в соответствии с монгольскими законами. Однако придворные посоветовали Гэнэнпил вернуться во дворец. Они сказали, что она нужна ее стране, на что она нерешительно согласилась. Гэнэнпил исполняла свой долг до самой смерти Богда.

С облегчением выполнив свои обязанности, Гэнэнпил вернулась домой, стремясь прожить свою жизнь в окружении своих близких. К сожалению, этого никогда не будет, сообщает Монгольский институт. После смерти Богда коммунист упразднил напоминания о старом режиме.

Наваанлувсангийн Гэнэнпил; (1905—1938) — последняя жена правителя, хатан, Гэнэнпил в 1923 году.

Гэнэнпил больше не была частью монархии. Но она оставалась символом монгольской империи, что делало ее интересной персоной. В 1937 году Гэнэнпил была арестована и убита в возрасте 33 лет вместе со своим отцом. Хотя ее история трагична, наследие Гэнэнпил живет благодаря удивительному наследию франшизы «Звездные войны».

Она жила с Богдо-ханом до его смерти 17 апреля 1924 года, когда монархия была упразднена. Покинув монгольский двор, она вернулась к своей семье. В браке с борцом Лувсандамбой, который был старше её на 5 лет, у неё родились две дочери, Цэрма и Доржханд (потомки Цэрмы живы до сих пор) и сын Гантөмөр.

В 1937 году Гэнэнпил была арестована вместе со своей семьей, а затем казнена в 1938 году во время репрессий в Монголии.

источник: ShowBiz

перевод с английского: Татар С.Майдар

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