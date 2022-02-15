Китай и Монголия завершают работу над основными пунктами пересечения железных дорог, — The Diplomat

Си Цзиньпин и Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай

CentralAsia (MNG) - Монголия уже много лет добивается прогресса, в частности, на железной дороге Гашуунсухайт — Ганцмод.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай и его делегация недавно завершили пятидневный рабочий визит в Китай. Во время своего визита Оюун-Эрдэнэ присутствовал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и другими высокопоставленными официальными лицами, в том числе с премьер-министром Ли Кэцяном. Кроме того, обе стороны добились значительного прорыва в железнодорожных и инфраструктурных проектах, которые застопорились более десяти лет.

7 февраля Си Цзиньпин принял премьер-министра Монголии в Доме народных собраний в Пекине. В ходе встречи на высоком уровне Си Цзиньпин выразил намерение Китая сотрудничать с Монголией, уделив особое внимание инфраструктурным проектам и проектам развития.

По сообщению Министерства иностранных дел Китая, «Си Цзиньпин подчеркнул, что обе стороны должны уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность друг друга, уважать выбор пути развития друг друга, учитывать основные интересы друг друга и твердо направлять надлежащее развитие китайско-монгольских отношений».

В совместном заявлении Монголия и Китай подтвердили уважение независимости и территориальной целостности друг друга, а также принцип невмешательства во внутреннюю политику. Они также обязались сотрудничать и оказывать помощь в качестве всеобъемлющих стратегических партнеров. Монголия надеется ускорить экономическую деятельность, включая торговлю, крупные инфраструктурные проекты, железные дороги и сотрудничество в области развития. По словам министра иностранных дел Монголии, Батцэцэг Батмөнх, Оюун-Эрдэнэ и Си провели «плодотворный диалог на высоком уровне».

В ходе обмена мнениями стороны обсудили планы строительства железных дорог на пограничных переходах Гашуунсухайт — Ганцмод и Шивээхурэн — Сэхээ. Это было давним приоритетом для Монголии, особенно строительство железной дороги Гашуунсухайт — Ганцмод — порт обрабатывает более 50 процентов экспорта меди и коксующегося угля Монголии. Во время встречи Оюун-Эрдэнэ призвал Си «уделить особое внимание» строительству железной дороги в Гашуунсухайт — Ганцмод.

В октябре 2021 года министр развития автомобильных дорог и транспорта Монголии Халтар Лувсан объяснил необходимые шаги, которые необходимо предпринять как Монголии, так и Китаю, чтобы завершить строительство железнодорожных пунктов пересечения границы. «Монголия и Китай должны рассмотреть и доработать два вопроса, касающихся порта Гашуунсухайт — Ганцмод. Во-первых, нам нужно договориться о том, где встречается железнодорожный пограничный переход», — сказал Халтар. «Во-вторых, нам нужно следовать эгиде международных грузовых протоколов, что означает, что монгольский уголь будет перегружаться китайскими поездами в Ганцмоде».

В ходе февральских встреч Монголия и Китай завершили эти два затянувшихся вопроса прорывом – особенно для монгольской стороны.

Пограничный переход Гашуунсухайт — Ганцмод уже много лет является спорной темой для монгольских политиков. Хотя разные стороны и министерства согласились с экономической важностью железной дороги, они не пришли к единому мнению по многим важным техническим аспектам, таким как ширина колеи, распределение инвестиций, а также экологические и геологические воздействия, связанные с таким значительным мегапроектом. Финансовый вопрос также был одним из основных препятствий. Предложенный Китаем проект железной дороги обходится дороже, чем предполагали монголы.

Завершение соглашений по пунктам пересечения границы не означает, что эта динамика исчезла или была упущена из виду. В частности, предлагаемая железная дорога может проходить через объект культурного наследия, охраняемый государством. Оставшиеся вопросы должны быть полностью рассмотрены и решены монгольской стороной.

С геополитической точки зрения отсутствие выхода Монголии к морю создает для администраций постоянную борьбу за продвижение своей экономической программы. Внешняя политика Монголии, особенно отношения с двумя ее соседями — Россией и Китаем — должны приносить ощутимые экономические выгоды. Установление прочных отношений с Китаем и Россией дает Монголии доступ к морским путям и возможность торговать и экспортировать в третьи соседние страны.

Недавние двусторонние соглашения между Китаем и Монголией иллюстрируют экономические цели Монголии. В случае с Китаем цели влекут за собой больше геополитических нюансов.

У Китая есть растущая потребность в укреплении своих дипломатических отношений в целом, поскольку он продолжает стратегически конкурировать с Соединенными Штатами. Стратегия Пекина в условиях геополитической конкуренции заключается в укреплении экономических связей со странами по всему миру в надежде, что это приведет к усилению политической поддержки. Таким образом, для Пекина стратегически важно ускорить двусторонние соглашения, переговоры, экономические и торговые сделки.

В частности, на энергетическом фронте у Китая есть и более насущные потребности. После нескольких месяцев нехватки энергии, краткосрочные и долгосрочные цели Китая заключаются в обеспечении источников энергии как для государственных заводов, так и для частных предприятий.

Китайское правительство имеет возможность обеспечить увеличение энергопоставок из России и Монголии в Россию и Монголию. В этом отношении поможет продвижение планов по расширению связи с Монголией. Близость Монголии и высококачественный уголь могут быть именно тем, что нужно Китаю, и расширение торговли будет работать на экономическое преимущество Монголии.

Успешный рабочий визит Оюун-Эрдэнэ обещал высокое всестороннее стратегическое партнерство между двумя правительствами. По мере того, как Монголия продолжает реализовывать свою долгосрочную стратегию развития «Видение 2050», активизация экономического стратегического партнерства с Китаем будет стимулировать других партнеров активизировать свою экономическую игру с Монголией.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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