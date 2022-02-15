Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ обратился к народу Монголии, а также иностранным гражданам и туристам

CentralAsia (MNG) - Уважаемые соотечественники-монголы!

Уважаемые инвесторы и предприниматели!

Уважаемые туристы, которые планировали приехать в Монголию, но ждали 2 года из-за пандемии,

Правительство Монголии приняло решение перейти с «оранжевого уровня» чрезвычайной готовности высокого уровня на «желтый уровень», при котором Монголия будет полностью открыта для международных поездок. Это решение было принято на основании уровня охвата населения вакцинацией и последних результатов оценки рисков. На сегодняшний день 92 процента подходящего населения были полностью вакцинированы, 52 процента подходящего населения получили 3-ю повторную прививку, а еще более 90 тысяч человек получили 4-ю дозу вакцины.

С сегодняшнего дня в Монголии снимаются все ограничения COVID. Мы продолжим вводить вакцины и рекомендуем мыть руки, носить маски и соблюдать физическое дистанцирование для вашей защиты.

Инвесторы и туристы приветствуются в Монголии без дополнительных требований, если они полностью вакцинированы. Если вы еще не были вакцинированы, вы можете приехать в Монголию и получить право на вакцинацию в Монголии по прибытии.

Уважаемые инвесторы и туристы!

В моем качестве премьер-министра Монголии я заверяю вас, что правительство Монголии, частный сектор и туристические компании будут усердно работать над обеспечением вашей безопасности и предоставлять своевременные услуги для обеспечения беспрепятственного путешествия в Монголию как по делам, так и на отдых.

Я хотел бы отметить, что это решение не включает пограничные посты, чтобы избежать сбоев в цепочке поставок. Мы продолжим обеспечивать пограничные посты с двумя нашими соседями в состоянии повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям.

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