Монголия продвигает возобновляемые источники энергии через проект зеленого водорода

CentralAsia (MNG) - Интервью: генеральный директор Elixir Energy Нил Янг обсуждает развитие зеленого водорода в регионе Центральной Азии.

Монголия привлекательна для развертывания производства зеленого водорода, и в регионе Центральной Азии может быть разработано больше проектов в области возобновляемых источников энергии, сказал в интервью управляющий директор и генеральный директор Elixir Energy Нил Янг.

«Монголия обладает очень качественными ветровыми и солнечными ресурсами, и наш анализ показывает, что, кроме того, эти два возобновляемых источника очень хорошо дополняют друг друга с точки зрения объединения для получения очень высоких годовых коэффициентов мощности. Тем не менее, основная привлекательность Монголии в качестве места для зеленого проекта H2 заключается в ее непосредственной близости к потенциально очень крупным китайским рынкам H2. H2 очень дорого переносить, поэтому расположение рядом с рынками, возможно, является наиболее важным источником конкурентного преимущества», — сказал Янг в интервью New Europe и EnerLoop для Invest In Network и в рамках предстоящей Energy Week Central Asia and Монголия 2022 в Ташкенте на 26-28 апреля.

«Наш анализ показывает, что доставка H2 из Монголии в Китай по трубопроводу обойдется примерно в 10% от стоимости его сжижения и доставки по морю из таких отдаленных стран, как Австралия. Если наша точка зрения верна, то мы ожидаем, что многие другие последуют за нами — доступные возобновляемые ресурсы огромны по масштабу — как и потенциальный рынок в Китае в ближайшие десятилетия», — добавил он.

Elixir Energy — энергетическая компания, зарегистрированная на ASX, которая является пионером в разведке природного газа в виде метана угольных пластов (МУП) в Монголии. Недавно Elixir Energy стала первой международной или местной компанией, стремящейся использовать возобновляемые энергетические ресурсы Монголии в рамках проекта зеленого водорода, и, несмотря на проблемы, связанные с COVID, был удостоен звания «Инвестор года» на 2020 и 2021 годы министром горнодобывающей и тяжелой промышленности Монголии.

Оценивая текущую стадию развития зеленого водорода во всем регионе Центральной Азии, Янг сказал, что проекты зеленого водорода во всем мире в настоящее время незрелы, что отражает рыночный спрос на этот продукт, который, хотя ожидается, будет очень существенно расти по мере того, как мир приближается к нулевому уровню выбросов. амбиции к середине этого века, в настоящее время только зарождается. «Опыт Центральной Азии отражает этот глобальный опыт: существует большой интерес со стороны многочисленных частных и государственных сторон, но реальные проекты в настоящее время все еще находятся на стадии разработки», — сказал он.

Когда Elixir Energy решила выйти на рынок, в Монголии не было специального законодательства по зеленому водороду, что также характерно для многих стран Центральной Азии. Янг сказал, что его компания недавно провела юридический анализ того, может ли нынешняя правовая система Монголии поддержать зеленый проект H2, используя прецедент Западной Австралии в качестве основы для оценки этого. «Ключевой вывод этого анализа заключался в том, что действующая правовая система адекватна для продолжения «зеленых» разработок H2. Поэтому мы не считаем отсутствие специального законодательства об зеленом H2 в Монголии недостатком для нашего проекта», — сказал он.

На вопрос, насколько важна государственная поддержка на формирующемся рынке зеленого водорода, особенно для первопроходцев, управляющий директор и главный исполнительный директор Elixir Energy сказал, что некоторые более богатые правительства, такие как правительство Австралии, в настоящее время оказывают материальную финансовую поддержку проектам зеленого H2 в своих странах. «Более слабые фискальные позиции стран Центральной Азии, естественно, в меньшей степени способны поддерживать такие проекты. Однако, на наш взгляд, такого рода поддержка будет лишь относительно незначительным фактором в определении того, какие «зеленые» проекты H2 добьются успеха во всем мире — гораздо более важными будут такие факторы, как сильные возобновляемые ресурсы и рыночные стратегии. Идеальная роль для правительств будет состоять в том, чтобы установить равные условия, а затем позволить частному сектору выполнять свои функции», — сказал он.

Оценивая общие тенденции использования возобновляемых источников энергии в Монголии и то, как они соотносятся с общим развитием региона, Янг сказал, что Монголия имеет лишь небольшую электросеть — около ~1000 МВт — с ограниченным подключением к России и Китаю. В системе уже присутствует ряд сетевых ветряных и солнечных электростанций, но для того, чтобы увеличить их в ближайшем будущем, потребуется дождаться увеличения запасов энергии для их поддержки и/или более высокой межстрановой взаимосвязи.

«Однако в конечном итоге угольный флот страны очень устарел и нуждается в замене — вероятно, за счет сочетания возобновляемых источников энергии, газа, хранения и межсоединений. Последний также предоставит варианты экспорта возобновляемых источников энергии, а также удовлетворит местный спрос. Эти факторы, вероятно, довольно общие для других стран Центральной Азии с их общей советской историей», — сказал он.

На вопрос, каковы наиболее насущные проблемы, которые могут помешать большому притоку международных инвесторов в проекты «зеленого» водорода в регионе, Янг сказал, что общие суверенные риски, относящиеся к региону, которые влияют на любые ПИИ, также будут актуальны для «зеленых» проектов H2, таких как уверенность в верховенство закона и разумные фискальные системы. Он отметил, что геополитические факторы, характерные для Евразии, также будут затмевать взгляды инвесторов. Однако он добавил, что последнее может быть как положительным, так и потенциально отрицательным, поскольку, например, инициатива китайского правительства «Один пояс, один путь» (ОПОП) может предоставить проектам финансирование и рынки.

