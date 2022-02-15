Туристическая отрасль Монголии готова к восстановлению

CentralAsia (MNG) - Туризм является одной из наиболее пострадавших отраслей в мире из-за пандемии. В Монголии, по предварительным данным, доходы туроператоров, принимающих только туристов, уменьшились на 80 процентов, доходы гостиниц уменьшились на 63 процента, а доходы турбаз уменьшились на 84 процента.

Кроме того, доходы ресторанов сократились вдвое, а количество работающих в этих секторах сократилось на 25-75 процентов.

Однако вскоре отрасль восстановится. Вчера правительство объявило, что Монголия также соблюдает международные стандарты и открыта для туристов с полными дозами вакцины.

В связи с этим министр природы, окружающей среды и туризма Б.Бат-Эрдэнэ сказал во время дискуссии на тему «Политика возрождения-туризм»: «Я рассматриваю туристический сектор как прекрасную возможность для получения такого же дохода и расширения экономики, как и горнодобывающий сектор. В этом контексте правительство будет полностью поддерживать туристический сектор. Туристы могут пересекать границу с двумя дозами вакцины. При отсутствии дозы вакцины человек может быть вакцинирован в соответствии с соответствующими правилами на территории Монголии. Обеспечим условия работы для туристических компаний. Комендантский час вводиться не будет. Когда впервые разразилась пандемия, мы поставили здоровье на первое место. Сейчас самое время возродить экономику».

Более 250 представителей туристического сектора, в том числе Министерства природы, окружающей среды и туризма, Министерства иностранных дел, Министерства дорог и транспорта, Министерства культуры, Министерства здравоохранения, Центра развития туризма, Монгольского туризма, и другие профессиональные ассоциации обсуждали проблемы и искали решения во время дискуссии.

Министр иностранных дел Б.Батцэцэг сказала: «В среднем ежегодно Монголию посещают более 500 000 иностранцев. В 2017-2019 годах, до пандемии, путешествовало в среднем более 600 000 иностранцев. В последние годы это число резко сократилось. Поэтому мы работаем над улучшением правовой среды для облегчения поездок иностранцев в Монголию и привлечения инвестиций. В этом контексте в октябре прошлого года была опробована система «Электронная виза», которая предоставляет три типа краткосрочных виз гражданам 36 стран на короткий срок в пределах 20-72 часов. В будущем количество стран, имеющих право на получение электронных виз, будет постепенно увеличиваться. Кроме того, Монголия доказывает, что сертификат вакцины является официальным документом, и работает над согласованием модели с зарубежными странами по дипломатическим каналам».

В ходе обсуждения правительство официально заявило, что государственные и частные компании будут совместно работать над стабилизацией экономики в сфере туризма.

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