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Монголия намерена сократить выбросы парниковых газов на 22,7% к 2030 году

CentralAsia (MNG) -  В Монголии изменение климата усилилось за последние 80 лет, при этом средняя температура воздуха повысилась на 2,25 градуса, что вдвое превышает среднемировой показатель.

Из-за уменьшения годовой суммы осадков на 7,3% увеличилась частота засух, дзудов и стихийных бедствий, опустынилось 76,9% земель, за последние 50 лет площадь вечной мерзлоты сократилась на 33,7%.

Заместитель министра окружающей среды и туризма Г.Тувдэндорж в ходе встречи по улучшению координации политики в области изменения климата и реализации проектов подчеркнул, что Монголия, на долю которой приходится 0,1 процента мировых выбросов парниковых газов, стремится смягчить последствия изменения климата и сократить свои выбросы парниковых газов. выбросы на 22,7 процента к 2030 году в рамках Парижского соглашения об изменении климата.

Он также подчеркнул, что Монголии необходимо сократить выбросы парниковых газов и внедрить передовые и экологически безопасные технологии, чтобы выполнить свои обязательства по международным соглашениям.

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