Госсекретарь Минцифры встретилась с послом Индии

CentralAsia (MNG) - Государственный секретарь Министерства цифрового развития и связи Б.Болор-Эрдэнэ провела встречу с послом Республики Индия в Монголии Мохиндером Пратапом Сингхом, чтобы обсудить ход строительства Центра передового опыта в области информационных технологий, связи и аутсорсинга Атал Бихари Ваджпаи.

Превращение в цифровую нацию является одной из ключевых целей плана действий правительства Монголии на 2021–2024 годы, который требует развития конкурентоспособной рабочей силы в области ИТ. Центр будет ежегодно обучать 5000 специалистов по 16 направлениям.

Кроме того, стороны обсудили повышение квалификации монгольских ИТ-специалистов в Индии и договорились уделить повышенное внимание активизации совместных проектов.

В последнее время Индия сделала значительный рывок в сфере IT. Сюда одними из первых приходят все новые технологии из США. Здесь открыты офисы Google, Microsoft, IBM, Intel, Accenture, Cisco, Adobe, Apple, SAP и других крупных компаний. Особенно это относится к Бангалору — сюда с удовольствием переезжают IT-инженеры со всей страны.

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