Монголия: на пороге минерального чуда, — Harvard International Review

Улан-Батор

CentralAsia (MNG) - Между бескрайними просторами Сибири и раскинувшейся пустыней Гоби лежит Монголия, самая малонаселенная страна в мире. За последние 50 лет эта нация с населением чуть более 3 миллионов человек, покрывающая территорию, более чем в два раза превышающую площадь Техаса, пережила переход от в основном кочевого образа жизни к рыночной экономике. Поначалу может показаться, что Монголия может стать гораздо более богатой страной в течение следующих 20 лет, на уровне «азиатских тигров» 1990-х годов: Гонконга, Сингапура, Южной Кореи и Тайваня. Ее называют «волчьей» экономикой, и на то есть веская причина: на земле находится более 1 триллиона долларов США — с «t» — минеральных ресурсов. С другой стороны, Монголия может остаться в своем нынешнем состоянии, когда ее огромные минеральные ресурсы принесут мало пользы из-за политической неэффективности, экономического спада и разрушения окружающей среды. То, что кажется благословением, может быстро превратиться в проклятие, и Монголия сейчас оказалась на развилке этой дороги.

Turquoise Hill

В 2001 году канадская компания Ivanhoe Mines буквально добыла золото, а также медь и молибден на месторождении Оюу-Толгой на юге Монголии. Всего в 50 милях к северу от границы с Китаем Оюу-Толгой, что переводится как «Бирюзовый холм», был назван в честь цвета окисленной меди. 10 лет спустя правительство Монголии подписало соглашение с Ivanhoe и Rio Tinto, одной из крупнейших горнодобывающих корпораций в мире, о разработке рудника. По соглашению государственная компания приобрела около трети проекта, а остальная часть принадлежала Айвенго. Затем, в 2012 году, Rio Tinto стала владельцем Ivanhoe с намерением усилить контроль над Oyu Tolgoi, крупнейшим в мире проектом по разведке полезных ископаемых. ВВП Монголии рос двузначными темпами. Ожидалось, что в течение следующих 50 лет будет добывать 500 000 тонн меди ежегодно.

Бум, которого не было

С тех пор как компания Rio Tinto вступила во владение, Оюу-Толгой стал архетипом монгольской горнодобывающей промышленности: полный надежд и возможностей для более масштабного развития, но преследуемый экономическими проблемами и побочными экологическими последствиями. В 2013 году расширение на 5 миллиардов долларов США было приостановлено после того, как правительство Монголии потребовало большей собственности и более высоких лицензионных отчислений за добычу полезных ископаемых, а проект обвинили в том, что он угрожает запасам пресной воды в регионе. Тогдашний премьер-министр Монголии Норов Алтанхуяг был отправлен в отставку своей собственной партией после того, как выразил желание расследовать расходы Оюу-Толгоя, а один из его советников был арестован и расследован за хищение субсидии на уголь.

Несмотря на то, что спор был в конечном итоге разрешен, всплеск экономического роста резко остановился в 2016 году, когда цены на добычу упали, а экономика Китая, безусловно, крупнейшего экспортного партнера Монголии, начала стагнировать. Государственный долг резко увеличился, и страна вступила в период экономического кризиса, до такой степени, что Международный валютный фонд одобрил пакет помощи на сумму 5,5 млрд долларов США в 2017 году. В 2019 году Rio Tinto прогнозировала, что устойчивое производство меди на Оюу-Толгой начнется в 2021 году. но недавно эта дата была перенесена на 2023 год. Хотя Rio Tinto обвинила в задержках COVID-19 и местную геологию, независимый отчет показал, что плохое управление стало причиной бюджетного дефицита в размере почти 1,5 миллиарда долларов США, на что правительство Монголии ответило призывает к большей прозрачности. Кажется, что стойки ворот постоянно перемещаются, чтобы Монголия могла осуществить свои мечты о добыче полезных ископаемых.

В более широком смысле повторяющаяся неспособность Монголии запустить горнодобывающий бум потенциально может быть первым признаком «проклятия ресурсов» — сочетания коррупции, экономической непоследовательности и экологического ущерба, жертвами которого стали многие страны, богатые природными ресурсами. В то время как некоторые богатые ресурсами страны, такие как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, извлекли выгоду из своего природного состояния и пережили невероятное экономическое развитие, многие другие, такие как Демократическая Республика Конго, которые могут иметь до 24 триллионов долларов США. запасы минерального сырья остаются одними из самых бедных в мире. Без надлежащего управления и стабильного правительства обещанные миллиарды или даже триллионы долларов могут в конечном итоге дать очень мало — будущее, которое Монголия не может себе позволить.

Ощутимые затраты

В дополнение к экономическим рискам, связанным с текущими планами добычи полезных ископаемых, Rio Tinto имеет репутацию нарушителя окружающей среды. Начиная с уничтожения участка, где живут коренные австралийцы, и заканчивая загрязнением водных путей на юге Мадагаскара, компания по понятным причинам беспокоит экологически сознательных наблюдателей в Монголии. Местные пастухи нуждаются в воде, чтобы поддерживать свои средства к существованию, но в стране, которая все больше испытывает нехватку драгоценных ресурсов, Оюу-Толгой истощает национальные запасы с огромными потребностями в воде, которые, по прогнозам, составят 920 литров в секунду. Группа пастухов, вынужденных переселиться в районы с ограниченным доступом к ресурсам из-за расширения рудника, подала жалобу, в которой говорилось, что ими манипулировали, чтобы они подписали несправедливые контракты на компенсацию. Тем не менее, для монгольского народа добыча полезных ископаемых кажется единственным жизнеспособным вариантом: тысячи традиционных скотоводов переезжают в шахты, поскольку желание вырваться из бедности становится сильнее, чем когда-либо.

Кроме того, несмотря на то, что большая часть мира обещает отказаться от угля и других ископаемых видов топлива, Монголия стремится увеличить добычу угля. Угольная промышленность страны базируется на таких месторождениях, как Таван-Толгой и Хөшөөт, одних из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, который идет в основном на китайские сталелитейные предприятия.

Грузовики с углем регулярно пересекают китайско-монгольскую границу до такой степени, что власти в шахтерском городке Цагаан-Хад забеспокоились, что рост числа случаев заболевания COVID-19 приведет к экономическому коллапсу в регионе. В апреле Ганхуяг Баттулга, исполнительный директор государственной дочерней горнодобывающей компании Erdenes Tavan Tolgoi, порекомендовал Монголии воспользоваться напряженностью в отношениях между Китаем и Австралией, еще одним крупным поставщиком угля, инвестируя в железные дороги для перевозки угля. Как сказал один менеджер монгольской экологической некоммерческой организации, «когда ваш желудок пуст, вы не думаете об окружающей среде».

Тем не менее, влияние угля на окружающую среду Монголии и ее жителей нельзя игнорировать. Чтобы узнать, насколько сильно уголь загрязнил окружающую среду страны, достаточно заглянуть в столицу Улан-Батор, где воздух самого низкого качества в мире. Уровни PM 2,5, используемые для измерения загрязнения, более чем в 40 раз превышают рекомендованные ВОЗ зимой, а пневмония, потенциально вызванная загрязнением, является основной причиной смерти детей младшего возраста. С обещанием работы в столице тысячи людей переезжают в город из сельской местности, настолько, что более 45 процентов населения Монголии теперь проживает в Улан-Баторе. Из-за экстремальных зимних условий, когда температура достигает -40 °F, семьи сжигают миллион тонн угля в год для обогрева своих домов, обычно в кочевых поселениях, известных как «гэры».

В 2019 году ухудшение загрязнения воздуха в Улан-Баторе не оставило правительству иного выбора, кроме как запретить использование сырого угля. Однако после того, как домохозяйства перешли на очищенные угольные брикеты, качество воздуха в городе снова стало худшим в мире. Даже с учетом разрушительных последствий загрязнения воздуха в регионе, как выразился один житель Улан-Батора, «жизнь в сельской местности труднее, потому что там нет оплачиваемой работы», отсюда и постоянная миграция в город. В то же время в горнодобывающих районах, таких как Оюу-Толгой и Таван-Толгой, концентрация мышьяка в почве на 40 процентов превышает предельно допустимый уровень, что загрязняет водоснабжение в одной из самых засушливых стран мира.

Понятно, что добыча полезных ископаемых привела к серьезным последствиям для монгольского народа, но страна не может позволить себе отойти от нее. Минеральные продукты уже составляют 23 процента ВВП, а изменение климата, вызвавшее повышение температуры на 4 ° F с 1940 года, наносит ущерб сельскому хозяйству и животноводству, традиционной основе монгольской экономики. Фактически в 2017 году страна была вынуждена прекратить экспорт зерна после того, как сильная засуха повысила вероятность неурожая. В то время как добыча полезных ископаемых в настоящее время в значительной степени считается неустойчивой отраслью, в Монголии это единственный постоянный вариант для тысяч людей, которые стоят перед выбором: сохранить свой традиционный образ жизни, переехать во все более перенаселенный Улан-Батор или работать на шахтах Гоби.

Волк пробуждается

Естественно, возникает вопрос о том, что ждет монгольский народ и его экономику в будущем. Если Rio Tinto сможет выполнить свой прогноз по устойчивому производству меди на 2023 год, а правительство Монголии сможет улучшить свою прозрачность и методы расходования средств, то появится определенная возможность для всеобщего процветания, по крайней мере, с точки зрения материального благосостояния. Неизбежно будут экологические издержки, связанные с ограниченным водоснабжением, с воздухом, которым ежедневно дышат миллионы жителей Улан-Батора, или с землей, которую пастухи населяли из поколения в поколение. Тем не менее, даже несмотря на это, тенденция к тупиковой ситуации может сохраниться, и Монголии придется искать способ справиться с двойными экономическими и экологическими кризисами.

В результате многие монголы обеспокоены экономической зависимостью от горнодобывающей промышленности и спроса со стороны Китая, что заставляет их искать способы диверсификации экономики. Одна возможность лежит в кашемировой промышленности; Монголия производит около пятой части кашемира-сырца в мире, волокна из козьей шерсти, которое становится все более популярным в индустрии моды. В то время как чрезмерный выпас скота способствовал опустыниванию, более устойчивые методы могли бы фактически обратить вспять деградацию земель и обеспечить стабильный источник дохода для пастухов. Независимо от того, по какому пути пойдет Монголия в ближайшем будущем, необходимо будет учитывать окружающую среду. Так же, как и 10 лет назад, Монголия, которую тогда часто называли «Минеголия», находится на грани обретения огромного минерального богатства. Но на пути волчьей экономики лежат многочисленные препятствия, если Монголия действительно хочет избежать ресурсного проклятия, постигшего так много народов ранее.

автор: Пранай Варада — помощник редактора и сотрудник Harvard International Review

перевод с английского: Татар С.Майдар

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