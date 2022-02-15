Китай готов поддержать два крупных проекта в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - «Мы попросили губернатора столицы и мэра Улан-Батора Д. Сумъяабазар более подробно остановиться на вопросах и решениях, которые обсуждались в ходе рабочего визита премьер-министра Л. Оюун-Эрдэнэ в Китайскую Народную Республику», — пишет монгольский новостной сайт Gogo.mn.

«Во время визита премьер-министра в Китай какие вопросы, касающиеся города Улан-Батора, поднимались и какие выводы были сделаны? — спросило издание.

— Город Улан-Батор, в котором проживает почти половина всего населения страны, представляет собой крупный социально-экономический комплекс. Так что действительно, есть множество проблем, которые необходимо решить. Во времена бюджетных и финансовых трудностей эффективные политические решения будут стимулировать развитие. Официальный рабочий визит премьер-министра в КНР продлился 5 дней. Включение городских властей в делегацию премьер-министра является признаком того, что правительство Монголии искренне придает большое значение городу Улан-Батору, который составляет 50% от общей численности населения.

Автопробки в Улан-Баторе — самая важная проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня. Поэтому для решения этой проблемы премьер-министр уделяет пристальное внимание созданию национальных комитетов, выделяя 420 миллиардов тугриков ($ 147 млн) в бюджет столицы, тем самым поддерживая инвестиционные возможности. Парламент также поддержал правовую среду Улан-Батора. И парламент, и правительство, выражающие свою максимальную поддержку столице, являются событием международного уровня. Несмотря на то, что КНР проводила Олимпийские игры во время пандемии, для нас это также была прекрасная возможность, поскольку в одном месте собрались различные президенты, премьер-министры и официальные лица со всего мира. Наш премьер-министр эффективно воспользовался этой возможностью при хорошей координации команды, добившись, таким образом, полезных результатов. В ходе этого визита обсуждались два крупных проекта города Улан-Батора. Один из проектов направлен на внедрение нового вида общественного транспорта в городе, в котором мы запланировали ввести надземный легкорельсовый поезд или систему LRT.

Китайская сторона, в том числе Национальная комиссия по развитию и реформам, выразили полную поддержку проекту строительства 50-километрового трехрядного надземного общественного транспорта в течение пяти лет.

В Улан-Баторе всего три запасных выхода. В случае землетрясения или других стихийных бедствий есть опасность, что жители Улан-Батора застрянут на границе города или на улицах. Поэтому мы планируем построить кольцевую магистраль как решение для защиты жизни, благополучия и имущества наших граждан. В ходе визита обсуждалось строительство двусторонней автомагистрали с 3-мя полосами движения в каждую сторону.

Многое зависит от нас. Во-первых, мы должны держать свое слово. Во-вторых, у нас должна быть дисциплина. В-третьих, мы должны признать концепцию взаимовыгодного сотрудничества. В каждом взаимодействии, будь то в бизнесе или в отношениях, интересы обеих сторон играют неизбежную роль.

Кроме того, мы должны устранить сложные бюрократические проблемы и повысить производительность. Единственный способ двигаться вперед — избавиться от ненужной государственной бюрократии и коррупции. Политика нового возрождения премьер-министра будет сосредоточена на повышении производительности правительства и поддержке частного сектора. Поскольку об этом плане говорили много лет без какого-либо прогресса, люди могут быть настроены скептически. Но мы должны это сделать. Подразумевается, что правительство должно принимать только ключевые меры и не участвовать в более мелких делах. В результате будут созданы рабочие места с обязанностью и участием многих компаний, расширится экономические возможности частного сектора.

Все это связано с правильной установкой наших основных и юридических ценностей. В ходе визита в Китай мы предложили организовать наши проекты и программы в форме прямых инвестиций и в форме международного партнерства для совместной реализации проектов. Таким образом, мы уверены, что сможем уменьшить заторы, как и обещали нашим гражданам, и вовремя реализовать проекты и программы децентрализации.

В 2024 году будет проведено первое испытание легкорельсового поезда. Также будет начато строительство магистрали. Завершены ТЭО и чертежи автомобильной дороги Туул, которая является одним из проектов, готовых к реализации. Итак, мы официально предложили Китаю реализовать эти два проекта в течение пяти лет. В настоящее время заинтересованные стороны находятся на стадии переговоров. Я считаю, что мы можем завершить эти проекты.

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