За сутки в Монголии выявили 609 новых случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - Как сообщает Минздрав страны, за последние 24 часа в Монголии было выявлено 609 новых случаев заражения Covid-19. Общее количество заболевших возросло до 457 тыс. 641.

Из новых случаев 286 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 323 случая было выявлено в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 1 тыс. 780 пациентов находятся в легком, 4 тыс. 116 — в состоянии средней степени тяжести, 570 — в тяжелом и 54 — в крайне тяжелом состоянии.

В Монголии за сутки зафиксировано 2 смерти от коронавируса. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2 тыс. 76.

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