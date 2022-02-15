Власти США рекомендовали гражданам покинуть Белоруссию из-за российских войск

Посольство США в Белоруссии

CentralAsia (CA) - Госдепартамент США призвал американцев покинуть Белоруссию. В качестве одной из причин ведомство указало «вызывающее беспокойство сосредоточение российской военной мощи у границы Белоруссии и Украины».

«Из-за необычной и беспокоящей военной деятельности России у границы с Украиной американские граждане, которые находятся в Белоруссии или собираются туда, должны иметь в виду, что ситуация непредсказуема, а напряженность в регионе повышена», — отмечается в сообщении.

Республике присвоен четвертый уровень опасности. Другие факторы, которые на это повлияли, — «произвол органов правопорядка, риск задержания», а также коронавирус.

«Гражданам США в Белоруссии нужно покинуть ее немедленно», — призвали в Госдепе.

Российские военные в Белоруссии участвуют в учениях «Союзная решимость», которые продлятся до 20 февраля. Учения проходят в том числе в западной части республики, где она граничит с Украиной.

В США предполагали, что военнослужащие, участвующие в учениях в Белоруссии, могут быть использованы для предполагаемого российского вторжения на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что совместные учения могут быть использованы как прикрытие для вторжения на Украину.

В Кремле пообещали, что по завершении маневров войска вернутся в постоянные места дислокации. Наличие планов по вторжению на Украину российская сторона неоднократно отрицала.

Президент США Джо Байден 10 февраля призвал американцев покинуть Украину: ситуация в стране, по его словам, может «очень быстро» выйти из-под контроля. Примеру Соединенных Штатов последовали более 30 стран.

12 февраля Госдепартамент распорядился об отъезде неосновного персонала посольства в Киеве, а 14 февраля США решили перенести диппредставительство на запад страны, во Львов.