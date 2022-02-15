В Казахстане проданная родителями в 10-летнем возрасте девочка из Узбекистана провела в сексуальном рабстве 7 лет

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане родители продали свою десятилетнюю дочь в сексуальное рабство. Она смогла сбежать от насилия только через семь лет.

Нигора (имя изменено) родилась в Узбекистане, была единственной дочерью своих родителей. По словам женщины, мать и отец продали её незнакомым людям. Девочку привезли в приграничный Сарыагаш, затем в Шымкент и заперли в большом частном доме, пишет казахское издание orda.kz.

"Родители сказали, что им не нужна дочь, а нужны деньги. Папа был наркоманом, мама алкоголичкой. Я плакала и кричала "Папа!", он даже не обернулся. После того как дедушка узнал, что меня продают, у него схватило сердце, он умер. Дедушка был единственный, кто переживал за меня. С тех пор меня не искали даже родственники", – заявила Нигора.

В сексуальном рабстве девочка провела семь лет. Утверждает, что в плену удерживали ещё 20 девочек. Уже 17-летнюю девушку пожалел один из организаторов притона.

"Очень много девушек погибли там от голода. Некоторых продали за рубеж. Друг с другом мы не общались. Если мы отказывались спать с клиентом, нас били железной цепью и приставляли к голове оружие. Уйти из этого ужасного места помог один из их людей. Он пожалел меня", – рассказала жертва сексуального насилия.

Личная жизнь после побега не сложилась. За три месяца до рождения сына отец ребёнка оставил их.

Сегодня 30-летняя Нигора живёт в кризисном центре Шымкента с годовалым сыном. Она не умеет писать и читать, у неё нет документов.

"Я думаю, у неё есть мечта. Из-за того, что девушка провела детство в рабстве, она многое потеряла в жизни. Мы хотим дать ей надежду", – сказала директор кризисного центра "Комек" Малика Жусупова.