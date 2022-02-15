Гимнастки из Узбекистана примут участие в первом турнире Гран-при имени Ирины Винер-Усмановой

CentralAsia (UZ) - Узбекские спортсменки примут участие в первом турнире Гран-при 2022 года по художественной гимнастике, который пройдет 18-20 февраля текущего года во Дворце гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой в Москве.

Как сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Узбекистана, борьбу за место на пьедестале поведут сильнейшие спортсменки из более чем 20 стран, лидеры национальных сборных, самые титулованные грации планеты, чемпионки мира, Европы и Азии.

Честь Узбекистана будет защищать лицензиат Олимпийских игр в Токио 2020 Сабина Ташкенбаева. 18-19 февраля в рамках Кубка чемпионок состоится квалификация участников Гран-при, где будут разыграны медали в многоборье. 8 лучших гимнасток в каждом виде упражнений 20 февраля поборются за медали в финалах.

В преддверии Гран-при, там же на арене Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой,16 февраля пройдёт международный турнир. Узбекистан на этих соревнованиях представят Тахмина Икромова и Ёсмина Рахимова.