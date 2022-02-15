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В Ташкенте создадут мультибрендовый автомобильный комплекс и онлайн-маркетплейс автомобилей

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте будет создан новый мультибрендовый автомобильный комплекс и площадка онлайн-маркетплейса автомобилей.

Проект стал возможным благодаря соглашению о сотрудничестве между UzAuto и АО «Группа компаний Аллюр» (Казахстан), которое было подписано в рамках официального визита Премьер-Министр Республики Казахстан Алихана Смаилова в Узбекистан.

Реализация в Узбекистане проекта нового многофункционального автокомплекса и онлайн-маркетплейса для продажи и обмена автомобилей с пробегом позволит создать более 150 рабочих мест, сообщили UzAuto.

Многофункциональный комплекс продажи и обслуживания автомобилей будет представлять собой современный центр с передовым сервисом и оборудованием. Маркетплейс даст клиентам возможность получить услуги по программе Trade-in, а также приобрести автомобили с пробегом различных брендов.

Всего в рамках визита главы правительства Казахстана в Узбекистан UzAuto были подписаны соглашения с казахскими партнерами на сумму более 650 млн. долл., что позволит значительно расширить партнерские отношения не только на территории Казахстана, но и в Узбекистане.

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