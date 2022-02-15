В Казахстане за сутки выявили свыше 1,1 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 тыс. 173 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 480;
- Павлодарская область — 141;
- Северо-Казахстанская область — 95;
- Алматинская область — 91;
- Акмолинская область — 75;
- Карагандинская область — 75;
- город Нур-Султан — 64;
- Костанайская область — 45;
- Восточно-Казахстанская область — 33;
- Западно-Казахстанская область — 25;
- Жамбылская область — 19;
- город Шымкент — 13;
- Актюбинская область — 7;
- Атырауская область — 4;
- Мангистауская область — 4;
- Кызылординская область — 1;
- Туркестанская область — 1.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 292 тыс. 393 заболевших коронавирусом.