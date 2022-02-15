В Казахстане за сутки выявили свыше 1,1 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 тыс. 173 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 480;

- Павлодарская область — 141;

- Северо-Казахстанская область — 95;

- Алматинская область — 91;

- Акмолинская область — 75;

- Карагандинская область — 75;

- город Нур-Султан — 64;

- Костанайская область — 45;

- Восточно-Казахстанская область — 33;

- Западно-Казахстанская область — 25;

- Жамбылская область — 19;

- город Шымкент — 13;

- Актюбинская область — 7;

- Атырауская область — 4;

- Мангистауская область — 4;

- Кызылординская область — 1;

- Туркестанская область — 1.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 292 тыс. 393 заболевших коронавирусом.

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Коронавирус в Казахстане

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