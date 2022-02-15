В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 15 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за сутки 13 февраля от коронавируса и пневмонии умерли 15 человек.

От коронавируса с подтвержденным ПЦР-анализом (КВИ+) умерло 13 человек, еще 2 пациента умерли от пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).

На 15 февраля лечение от КВИ продолжают получать 49 тыс. 207 человек (48 тыс. 64+ и 1 тыс. 143 КВИ-), из них в стационарах находятся 6 тыс. 820 пациентов, на амбулаторном уровне – 42 тыс. 387 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 335 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 138 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 96 пациентов.

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