В Алматы выпало до 45 см снега. Фото

CentralAsia (KZ) - В Алматы выпало до 45 см снега. По состоянию на 09:30 утра 15 февраля из города было вывезено 450 кубометров снега, передает Tengrinews.kz.

В управлении жилищной политики сообщили, что в городе по состоянию на 8 утра выпало 15-18 см снега. «В предгорных районах - 22-30 см, в горной местности - до 45 см», - говорится в сообщении.

С 00:00 коммунальными службами города проводится посыпка дорог противогололедным материалом. С 3:30 организованы колонны по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции. На магистральных улицах снег сгребали трижды. Усилены работы по механизированной и ручной очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, мест общего пользования.

На 09.30 утра с дорог и тротуаров города вывезено 450 кубометров снега. Всего в уборке снега задействовано 616 единиц спецтехники, 1 тыс. 463 дорожных рабочих, использовано 3 тыс. 50 тонн противогололедных материалов.

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По прогнозу «Казгидромета», снегопад завершится в первой половине дня 15 февраля. Температура воздуха днем 15 февраля - 0-3 градуса мороза.

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