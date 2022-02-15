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Афганистан сократил долги за таджикскую электроэнергию до 27 миллионов долларов
Фото: gdb.rferl.org
Фото: gdb.rferl.org

CentralAsia (TJ) -  Задолженность электроэнергетической компании Афганистана Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) за электроэнергию сократилась с $33 млн в начале 2022 года до $27 млн в настоящее время, сообщил глава ОАХК «Барки точик» Махмадумар Асозода в минувший понедельник на пресс-конференции в Душанбе, передает «Азия Плюс».

Он отметил, на начало 2022 года накопленные долги DABS перед таджикским энергохолдингом составили $33 млн.

Асозода подчеркнул, что афганская компания оплатила $2 млн в январе и $4 млн – феврале этого года.

По его словам, в настоящее время таджикская электроэнергия в настоящее время поставляется в Афганистан в незначительных объемах – ежесуточно 40 мегаватт-часов Афганистан.

Глава «Барки точик» отметил, что объемы поставок будут увеличены до 400 мегаватт-часов в весенне-летнем периоде (май-сентябрь), когда Таджикистан располагает большими излишками электричества.

Он отметил, что в конце декабря минувшего года руководство «Барки точик» и DABS подписали протокол к заключенному в 2008 году соглашению о поставках таджикской электроэнергии в Афганистан до 2028 года.

Дополнительная договоренность к соглашению предусматривает в 2022 году ежесуточный экспорт в объеме 400 мегаватт-часов в весенне-летнем периоде (май-сентябрь) и 25-30 мегаватт-часов - в осенне-зимнем периоде (октябрь-апрель).

Асозода подчеркнул, что в соответствии с договоренностью DABS платит за каждый киловатт-час таджикской электроэнергии 4,67 центов.

По данным «Барки точик», Таджикистан в 2021 году экспортировал в Афганистан электроэнергию на сумму 635.9 млн сомони ($56,3).

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