В правительстве Казахстана предложили увеличить налог на майнинг в 10 раз

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CentralAsia (KZ) - Министерство экономики Казахстана предложило выделить майнеров в особую группу потребителей электроэнергии и десятикратно увеличить налог на майнинг — с 1 (0,20 сом) до 10 тенге (1,96 сом) за 1 кВт/час энергии. Об этом заявил министр национальной экономики Алибек Куантыров во время заседании кабинета министров Казахстана, передает местный портал Orda.

Официально зарегистрированные компании, занимающиеся майнингом, потребляют 640 МВт электроэнергии, необходимо зарегистрировать потребителей в «теневом» майнинге, указал министр.

Повысить тариф на электроэнергию для майнеров поручил в начале февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передавал портал Nur. Он заявил, что майнеры потребляют объем электроэнергии сравнимый с несколькими регионами страны. «Отдельные недобросовестные майнеры пользуются тарифами, которые ниже, чем тарифы для населения. Не платятся налоги и пошлины на ввозимое оборудование», — добавил Токаев.

Президент Казахстана заверил, что власти не против «белого майнинга», однако занимающиеся им люди должны пользоваться «адекватными тарифами». Правительству следует разработать полноценный пакет решений по регулированию и развитию цифрового майнинга. Результаты жду к 1 апреля», — заключил он.

Количество потребляемой из-за майнинга электроэнергии накануне в качестве ключевой проблемы назвал министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, передавал Nur.

«Мы испытываем уже дефицит электроэнергии, хотя у нас был еще небольшой запас в профиците, но он резко весь растаял, хотя никаких больших предприятий или резкого роста населения в два раза не происходило», — сказал он, допустив, что Казахстан занимает одно из лидирующих мест по майнингу криптовалют.

Налог на майнинг ввели в Казахстане с 1 января 2022 года. Он предполагает дополнительную оплату в размере 1 тенге за 1 кВт/ч электроэнергии, потребляемой при майнинге.

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