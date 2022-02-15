В Узбекистане выявлено 302 новых случая COVID-19 и 57 коронавирусной пневмонии

- Узбекистан, общество
- 12:00, 15 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 234 063. В течение прошедших суток зафиксированы 302 новых случая, сообщает Минздрав РУз.
Также у 57 человек диагностирована пневмония.
Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1607 летальных исходов).
За день выздоровели 1078 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 219 156).
На лечении находятся 13300 больных COVID-19.
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