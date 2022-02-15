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В Узбекистане выявлено 302 новых случая COVID-19 и 57 коронавирусной пневмонии

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 234 063. В течение прошедших суток зафиксированы 302 новых случая, сообщает Минздрав РУз.

Также у 57 человек диагностирована пневмония.

Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1607 летальных исходов).

За день выздоровели 1078 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 219 156).

На лечении находятся 13300 больных COVID-19.

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