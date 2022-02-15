Эксперты Геологической службы США посетят Узбекистан для выявления месторождений сланца

CentralAsia (UZ) - Посол Узбекистана Жавлон Вахабов провел консультации со старшим научным советником Геологической службы США («USGS») Ингрид Верстратен, которая сообщила о планируемых с апреля по июнь 2022 года визитах американских экспертов в рамках ранее достигнутых договоренностей, сообщает ИА «Дунё».

Отмечалось, что группа экспертов USGS, которая планирует в апреле посетить Узбекистан, будет проводить совместные геологические исследования и разведку критических минеральных ресурсов в Ауминтазау–Кульджуктауском горном массиве.

В рамках совместного проекта «USGS» и Госкомгеологии Узбекистана на общую сумму в 2,3 миллиона долларов США будет осуществляться изучение запасов минеральных ресурсов республики, а также анализ и прогнозирование засух и наводнений, моделирования паводков и частоты затоплений/разливов рек.

Кроме того, предполагается проведение геологического, геофизического, геохимического, геохронологического и мультиспектрального исследования проектной территории для подтверждения предыдущих интерпретаций тектонической и металлогенической обстановки.

По информации посольства, будут исследованы ранее выявленные месторождения и залежи полезных ископаемых на конкретных участках и сбор геохимических проб для подтверждения наличия и степени обогащения основных металлов и сопутствующих критических минералов.

В рамках визита экспертов Геологической службы США также будут организованы тренинги по методам электронного сбора данных с использованием современного программного обеспечения для сбора данных на перспективных участках.

Вторая группа «USGS», специализирующаяся в исследованиях нефтегазовых ресурсов, планирует посетить Узбекистан в мае 2022 года для выявления в республике сланцевых бассейнов, обладающих необходимой геохимией для определения потенциальных залежей сланцевой нефти и/или сланцевого газа в Самаркандской, Джизакской и Сурхандарьинской областях.

В рамках визита данной делегации также будут организованы специальные тренинги по получению проб в обнажениях твердокаменных пород.

В свою очередь, в июне 2022 года группа гидрологов «USGS» планирует наладить сотрудничество с отечественными коллегами для совместного изучения гидрометрических сетей, статистики, инфраструктуры развития водных ресурсов, историй наводнений и оползней, а также снежного покрова. Ожидается, что узбекские и американские специалисты будут осуществлять оценку текущих данных и ноу-хау в отношении наборов цифровых данных и дистанционного зондирования.