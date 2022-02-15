Талибы обвинили США в невыполнении договоренностей

Амир Хан Мутаки

CentralAsia (CA) - США не выполнили ряд договоренностей, достигнутых с движением «Талибан» в Дохе, заявил в интервью РИА Новости глава МИД во временном правительстве Афганистана Амир Хан Мутаки.

«США не выполнили некоторые обещания. К примеру, в договоренностях указано, что заключенные исламского эмирата в течение нескольких дней будут освобождены. К сожалению, этого не произошло, пока мы их не освободили сами, после того как Кабул и другие провинции перешли под наш контроль», — сказал Мутаки.

Он отметил, что американская администрация вопреки обещаниям не исключила из черных списков официальных представителей новой власти.

«Было обещано, что США будут помогать в восстановлении Афганистана и призовут другие страны последовать их примеру. Вместо этого они ввели санкции», — добавил министр.

Мутаки отметил, что несмотря на это власти Афганистана будут придерживаться своих обещаний и не допустят использования территории своей страны против США.

«Мы пообещали им, что будем поддерживать с ними экономические и дипломатические отношения. Мы придерживаемся своих обещаний и выполнили все, что требовалось от нас», — добавил он.

29 февраля 2020 года США, во главе которых тогда был президент Дональд Трамп, и движение «Талибан» подписали в Дохе мирное соглашение. По ним CША обязались вывести в течение 14 месяцев (к 1 мая 2021 года) все войска из Афганистана. Талибы гарантировали, что не станут использовать афганскую территорию для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Администрация президента США Джо Байдена решила соблюдать заключенные его предшественником договоренности с талибами, однако изменила срок вывода войск. Талибы тогда посчитали это решение Вашингтона нарушением Дохийских соглашений.

К августу 2021 года талибы пришли к власти в Афганистане. Президент страны Ашраф Гани бежал в ОАЭ. Талибы сформировали правительство и объявили о планах воссоздать в Афганистане Исламский эмират.

В октябре того же года врио министра иностранных дел Амир Хан Муттаки заявил, что «Талибан» выполнил все условия для того, чтобы международное сообщество признало его законным правительством Афганистана.