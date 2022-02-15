В Таджикистане за трое суток выявлено 13 случаев COVID-19

- Таджикистан, общество
- 12:23, 15 февраля 2022
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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане число выявленных новых случаев заражения COVID-19 за последние трое суток составило 13 человек, 4 из них было выявлено в понедельник, сообщает Минздрав страны.
Отмечается, что число вылечившихся от коронавируса за субботу, воскресенье и понедельник составило 11 человек.
В целом, с начала пандемии, по данным министерства, по настоящее время число заболевших в Таджикистане составило 17 тыс. 378 человек, общее количество излечившихся – 17 тыс. 241 человек.
Официальное число смертей не меняется уже несколько месяцев - 124 человека.
В стране продолжается вакцинация. По состоянию на 1 февраля в стране вакцинировано 4 млн 594 тыс. 703 человека.
Вторую дозу вакцины к этой дате получили 3 млн 902 тыс. 269 из числа взрослого населения страны.