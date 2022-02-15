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Московская школа управления «Сколково» поможет госслужащим Узбекистана повысить квалификацию

CentralAsia (UZ) -  Московская школа управления «Сколково» примет участие в проектах по повышению квалификации госслужащих в Узбекистане. Соответствующее соглашение подписали 14 февраля ректор школы Юрий Левин и замминистра инвестиций и внешней торговли РУз Хуррам Тешабаев.

Перед подписанием документа прошли переговоры заместителя премьер-министра - министра инвестиций и внешней торговли страны Сардора Умурзакова и Левина. "В частности, диалог затронул инициативу по созданию в Узбекистане совместной образовательной экосистемы для поднятия профессиональной подготовки управленческих кадров на качественно новый уровень", - сообщили в ведомстве.

"По итогам встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере подготовки и переподготовки специалистов по вопросам международных экономических отношений, инвестиций и внешней торговли. Документ был подписан ректором школы Юрием Левиным и заместителем министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Хуррамом Тешабаевым", - говорится в сообщении.

"Сколково" выступит партнером проектов "по повышению квалификации сотрудников государственных учреждений, а также государственных и частных компаний Узбекистана". Предполагается проведение выездных стажировок, создание специальных образовательных модулей и проведение мероприятий по обмену опытом, отметили в ведомстве.

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