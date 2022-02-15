С космодрома Байконур выполнен первый в 2022 году пуск ракеты

CentralAsia (KZ) - С Байконура в 10:25 по времени Нур-Султана с площадки №31 запущена ракета «Союз-2.1а» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс МС-19», передает КазТАГ.

Это был первый в 2022 году космический запуск с космодрома Байконур. Стыковка корабля «Прогресс МС-19» с МКС намечена на 15 февраля в 13:45 (+/-) по времени Нур-Султана.

Запуск ГТК «Прогресс МС-19» осуществлен в рамках обеспечения программы Международной космической станции (МКС). Российский грузовик доставит на международную станцию 2,5 тонны грузов, в том числе: 600 кг топлива для поддержания орбиты МКС, продукты питания, воду, воздух и посылки для космонавтов, 420 литров питьевой воды системы «Родник», а также оборудование для дооснащения станции, укладки с научным оборудованием для проведения экспериментов.

В настоящее время на МКС работает международный экипаж 66 экспедиции в составе: командир МКС Антон Шкаплеров (Россия), бортинженеры Петр Дубров ( Россия), Томас Машберн, Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Кейла Бэррон (все – США), Матиас Маурер (Германия).

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