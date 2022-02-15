Три российских региона ввели запрет на работу мигрантов

CentralAsia (TJ) - В Калужской области России мигрантам запретили торговать, таксовать, работать в общепите и заниматься подбором персонала. Одновременно правоохранительные органы приступили к проверкам использования иностранными гражданами сертификатов о владении русским языком.

Как пишет «Российская газета», также регион приостанавливает свое участие в программе по переселению соотечественников из-за рубежа, соответствующее постановление подписал губернатор Владислав Шапша.

А началось все с того, что в пятницу, 11 февраля глава региона без предупреждения нагрянул в многофункциональный миграционный центр в Боровском районе. Полноценного общения с первым попавшимся гостем не получилось: несмотря на наличие у того специального сертификата, по-русски он не говорил.

«Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса!», - возмутился Шапша в соцсетях и тут же обратился в правоохранительные органы начать проверки документов у тех, чьи сертификаты вызывают сомнения.

В тот же день глава региона подписал постановление о приостановлении деятельности программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Также вводится запрет на работу мигрантов в торговле, общепите и общественном транспорте, в том числе такси. Им закрыты вакансии в кадровых агентствах. Работодателям на приведение дел в соответствие с принятым документом отводится три месяца.

Между тем Калужская область не первый регион, где ограничили деятельность иностранных рабочих. С начала этого года мигрантам запретили работать сразу в целом ряде сфер в Югре. Им теперь нельзя водить такси и любой другой общественный транспорт, производить детское питание, трудиться в сфере образования, торговли алкоголем, табаком и продуктами питания. Как отмечают в правительстве региона, документ приняли для того, чтобы обеспечить работой местных жителей. И уверены, что это не скажется на рынке труда региона.

Вслед за Югрой аналогичное постановление о запрете на труд мигрантов подписал и глава соседней Тюменской области Александр Моор. В Югре между тем ввели внушительные штрафы. До миллиона рублей юридическим лицам, должностным - до 50 тыс., и даже физические лица, нанявшие мигранта, предположим, няней для ребенка, могут заплатить от 2 до 4 тыс. рублей. Показательно, что предприятию нельзя взять гражданина другой страны даже грузчиком.

«Нельзя работать таксистами, можно пойти на стройку. Я сам замруководителя строительной организации, и у нас 60% сотрудников - мигранты», - сказал руководитель сургутской общественной организации таджиков «Вахдат» Файзуло Аминов.

Сейчас в регионе проходят рейды - ищут нарушителей. Для наведения порядка привлекли и глав диаспор, чтобы они помогали курировать мигрантов.

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