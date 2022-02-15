В Узбекистане два сотрудника «Асака банка» украли на работе более $500 тысяч

CentralAsia (UZ) - Двое сотрудников «Асака банка» объявлены в розыск за нанесение ущерба банку и государству в размере $503 тысяч, сообщает УзА.

Бывший начальник Бухарского областного филиала Муродов, начальник отдела кредитования Ядгаров, начальник отдела службы внутреннего аудита главного офиса АО «Асакабанк» вступили в сговор с руководителем ООО «GrandBuxaraAgro» Бахроновым и заведующим Бухарского филиала ООО «Кафилсугурта» Абурахмановым для получения льготного кредита в размере $2 млн.

В результате валюту направили на приобретение тепличного комплекса за цену, в два раза превышающую реальную. Оставив кредит без обеспечения возврата, бывшие сотрудники банка нанесли ущерб государственным и банковским интересам в размере $503 тысяч.

В настоящее время идет розыск Муродова и Идиева. Остальные участники преступной группы привлечены к ответственности.