Трудовые мигранты Таджикистана могут получить российскую пенсию

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CentralAsia (TJ) - Отныне таджикские трудовые мигранты могут оформить пенсии в России. Соответствующий договор был подписан в сентябре 2021 года президентами двух стран, заявил на пресс-конференции директор Агентства социального страхования и пенсий Таджикистана Дилмурод Давлатзода, передает «Азия Плюс».

По его словам, агентство с целью развития сотрудничества в области пенсионного обеспечения и социального страхования также подписало соглашение с Кыргызстаном и Узбекистаном.

«Граждане Таджикистана, работающие в тех странах, с которыми у Душанбе нет соответствующего соглашения, по достижению пенсионного возраста будут получать социальную пенсию», – отметил Давлатзода.

В агентстве рассказали, какая категория таджикских трудовых мигрантов, работающих в России, сможет рассчитывать на получение российской пенсии.

Как получить мигранту российскую пенсию?

Так, если мигрант просто оплачивает сумму патента на работу в России, это не означает, что в будущем он сможет получать там пенсию. Наравне с патентом должен быть договор с работодателем, трудовая книжка и СНИЛС (Страховой номер индивидуального лицевого счета). И работодатель ежемесячно должен оплачивать страховой взнос за каждого работника, будь то иностранец или гражданин России, – в Пенсионный фонд России (ПФР).

Согласно договору, работая официально в России, работник может выбирать сам, в какой стране хочет получать пенсию – в России или в Таджикистане.

А если после выхода на пенсию он решил перебраться жить в третью страну, то есть ни в Россию и ни в Таджикистан, то пенсию все равно будет получать. Начисления будет производить та страна, в которой он официально работал и оформил пенсию.

То есть, основа будущей пенсии – это страховые взносы, которые уплачивает работодатель за работника. Взносы составляют 22% от годового фонда оплаты труда работника.

Из этих 22% – 6% составляет солидарный тариф, предназначенный для формирования фиксированных выплат, а 16% – индивидуальный тариф, который учитывается на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица.

СНИЛС – это страховой номер индивидуального лицевого счета.

Временно пребывающие на территории России иностранные граждане или лица без гражданства, которые работают на территории РФ по трудовому договору, должны оформить СНИЛС в обязательном порядке, поскольку он необходим работодателю для сдачи отчетности на иностранных сотрудников в ПФР, а также для уплаты страховых взносов и оформления страхового свидетельства.

Поэтому, если трудовой мигрант планирует работать в РФ, и получать в будущем пенсию, то ему обязательно нужно получить СНИЛС.

Чтобы оформить страховое свидетельство самостоятельно, иностранный гражданин должен обратиться в службу Пенсионного фонда по месту временного или постоянного проживания.

На какую пенсию можно рассчитывать?

В России в настоящее время пенсионный возраст составляет: для мужчин – 61,5 лет, для женщин – 56,5 лет.

Также действуют и новые требования, касающиеся стажа и количества индивидуальных пенсионных коэффициентов: теперь должно быть 12 отработанных лет и 21 коэффициент.

Если в 2020 году страховая пенсия назначалась тем, кто имел минимум 11 лет и 18,6 пенсионных коэффициента, то в 2021 году этот порог вырос до 12 лет и 21 коэффициента.

Будущие пенсионеры должны обратить на это внимание. При нехватке показателей назначение страховой пенсии отодвинется, пока трудовой минимум не будет заработан.

Если спустя 5 лет после достижения общеустановленного пенсионного возраста с учетом его постепенного повышения этого достичь не удастся, то вместо страховой пенсии будет назначена социальная, сумма которой небольшая.

Минимальный размер пенсии в России рассчитывается в соответствии с прожиточным минимумом пенсионеров России. У каждого региона РФ свой показатель прожиточного минимума. В целом по России минимальная пенсия составляет чуть более 10 тыс. рублей.

Средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2022 года в России составил 18 тыс. 521 рублей.

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