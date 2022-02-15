Узбекистан и ИБР начнут разработку новой программы сотрудничества

CentralAsia (UZ) - Заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков провел переговоры с президентом Исламского банка развития (ИБР) Мухаммадом Сулейманом аль-Джассиром, передает пресс-служба министерства.

Переговоры были посвящены обсуждению текущего состояния и перспектив расширения взаимовыгодного сотрудничества. Отмечен активный характер расширения деятельности ИБР в Узбекистане, наблюдаемого в последние годы.

Стороны обсудили меры по ускорению имплементации реализуемых проектов и наметили дальнейшие шаги по рассмотрению новых проектов в сферах инфраструктурного развития, образования и поддержки предпринимательства, одобрение которых со стороны ИБР ожидается в текущем году.

Достигнута договоренность о совместной разработке новой Партнерской программы сотрудничества с ИБР на 2023-2025 годы. Стороны обменялись мнениями о приоритетных направлениях взаимодействия, среди которых были обозначены повышение занятости и квалификации населения, расширение прав и возможностей женщин в регионах и сельской местности, содействие молодежному предпринимательству и поддержка стартапов, модернизация систем водоснабжения, канализации, коммунальных услуг и транспортной инфраструктуры. Также подчеркнута актуальность совершенствования системы образования посредством использования нового механизма финансирования SmartED, созданного ИБР в сотрудничестве с Арабской координационной группой.

Руководством ИБР также была выражена готовность рассмотреть возможность для расширения поддержки малого бизнеса и предпринимательства в Узбекистана посредством задействования инструментов торгового финансирования и других финансовых инструментов сотрудничества с коммерческими банками страны.

Узбекская сторона приветствовала новую совместную инициативу ИБР и Арабской нефтяной инвестиционной корпорации (APICORP) «Infra Initiative», ориентированную на финансирование проектов в сферах альтернативной энергетики, инфраструктурного строительства, управления водными ресурсами и утилизации отходов, в том числе путем привлечения для этого частных компаний и инвесторов в странах-членах Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Обсуждены перспективы выделения ИБР дополнительных ресурсов для реализации программы реконструкции 400 школ в регионах Узбекистана с целью повышения качества образования для населения, проживающего в густонаселенных, сельских и отдаленных районах.

Узбекская сторона также выразила поддержку инициативы ИБР по оказанию технического содействия в улучшении операционных возможностей и повышении эффективности деятельности отдельных пунктов пересечения границы, а также совершенствовании системы общего управления безопасностью дорожного движения в Узбекистане.

По состоянию на текущий момент инвестиционный портфель ИБР в Узбекистане включает в себя 29 проектов совокупной стоимостью 1,8 миллиард долларов, из которых 21 проект на сумму 996 миллионов долларов уже реализован, а 8 проектов на сумму 825 миллионов долларов находятся на стадии реализации.