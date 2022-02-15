В Узбекистане из-за холодов вновь ограничили работу газовых автозаправок

CentralAsia (UZ) - Пресс-служба компании «Узтрансгаз» сообщает о временном закрытии АГНКС в некоторых областях республики.

Как отмечается, данная мера принимается в связи с необходимостью обеспечить бесперебойное и устойчивое газоснабжение потребителей и социальных объектов, а также предприятий стратегического значения в период похолодания.

Подобная практика применяется уже несколько лет в осенне-зимний период: для того, чтобы предотвратить нарушения технологического режима эксплуатации магистрального и распределительного газопроводов, вводятся ограничения на работу газовых автозаправок в определенное время суток, а именно: вечером и ночью.

Областные администрации утверждают график ограничений на работу АГНКС в своих регионах. На данный момент известно, что в Ферганской долине АГНКС не будут работать с 13 часов дня 15 февраля до 6 утра 16 февраля.

Данная мера носит временный характер, и как только возникнут благоприятные условия, АГНКС вернутся к обычному режиму работы,- отметили в «Узтрансгазе» .