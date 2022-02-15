В России за сутки выявили 166, 6 тыс. случаев СOVID-19

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- 15:14, 15 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - В России за сутки выявлен 166 тыс. 631 случай заражения COVID-19. По сравнению с предыдущим днем число заражений сократилось на 13,8 тыс., или 7,66%, и опустилось до минимума с 3 февраля, передает оперативный штаб.
За те же сутки в стране с коронавирусной инфекцией были госпитализированы 21 тыс. 833 человека, что в два с лишним раза больше, чем днем ранее (было 10 тыс. 451 человек).
Лидером по числу заражений остается Москва. Однако за последние сутки в столице выявлено всего 8 тыс. 160 больных COVID-19.
Второе место по числу заражений занял Красноярский край (7 тыс. 122), впервые обогнавший Санкт-Петербург (7 тыс. 91). Кроме того, в топ-10 вошли:
Новосибирская область — 5763;
Пермский край — 5199;
Воронежская область — 5147;
Челябинская область — 5110;
Нижегородская область — 4992;
Свердловская область — 4844;
Алтайский край — 4466.