За сутки в России от коронавируса скончались 704 человека

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 704 человека, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 84 и Санкт-Петербурге — 73.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 341 тыс. 635 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 14,4 млн, из них выздоровели — 11,4 млн.