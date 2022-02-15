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Под Ташкентом задержали партию героина на 229 кг, который везли из Таджикистана в Россию (видео)

CentralAsia (UZ) -  Таможенники обнаружили 229 кг героина, спрятанные в прицепе грузовика, направлявшегося через Узбекистан в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета РУз.

На пограничном посту «Ойбек» Ташкентской области таможенники остановили грузовой автомобиль. В ходе досмотра выяснилось, что в прицепе грузовика были спрятаны наркотики. Они хранились в 232 упаковках общим весом 229 кг. В каждой упаковке было примерно 719 гр героина.

Выяснилось, что грузовик передвигался из Таджикистана в Россию через Узбекистан. Стоимость данного количества героина составляет около $12-14 млн.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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