Талибы решили довести численность своей армии до 150 тыс. человек

Энаятулла Хаваризми (справа). Фото с сайта Bakhtarnews.af

CentralAsia (CA) - Движение «Талибан», захватившее власть в Афганистане в августе 2021 года, намерено увеличить численность своей армии до 150 тыс. человек. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны талибов Энаятулла Хаваризми в интервью информационному агентству Bakhtar.

По его словам, при формировании новых вооруженных сил министерство обороны планирует мобилизовать военных, имеющих боевой опыт, включая тех, кто состоял на службе при прежнем правительстве.

«Для создания такой структуры необходимы профессиональные кадры, и министерство национальной обороны наберет в новую армию офицеров с боевым опытом», — сказал Хаваризми.

Комментируя техническое оснащение будущей армии, представитель минобороны заявил, что талибы ведут переговоры о предоставлении им военной техники «с рядом соседних стран».

Ранее талибы заявляли, что численность их армии будет составлять 100 тыс. человек. Если количественный состав вооруженных сил «Талибана» будет доведен до 150 тыс., то по численности они превзойдут любую из регулярных армий республик Центральной Азии. По данным проекта Global Firepower Index, численность армии Узбекистана составляет 50 тыс. военнослужащих, Казахстана — 132 тыс. (правда, она сейчас находится в состоянии реформирования после событий января нынешнего года), Туркменистана — 22 тыс., Таджикистана — 9 тыс. и Кыргызстана — 11 тыс. человек.

Особое внимание талибы уделяют созданию собственных военно-воздушных сил, которых у них не было на протяжении 20 лет, пока они вели партизанскую войну против афганского правительства и иностранных войск, размещенных в Афганистане.

В своем интервью Хаваризми также рассказал, что комиссия по чистке рядов, которая следит за моральным обликом боевиков, исключила к настоящему времени из рядов «Талибана» 4 тыс. 202 сторонника движения.

В ноябре прошлого года талибы создали комиссию по чистке рядов. Таким образом радикальное движение отреагировало на многочисленные жалобы и сообщения афганцев по поводу репрессий и самоуправства со стороны боевиков «Талибана». Комиссия подчиняется министерству обороны талибов, которое возглавляет мулла Мохаммад Якуб — сын покойного основателя «Талибана» муллы Омара. Ее основная задача — выявлять в рядах движения лиц, которые своими действиями «создают дурную славу» талибам. К середине января эта комиссия изгнала из рядов радикального движения более трех тысяч человек.