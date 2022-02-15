В Кремле рассказали о шутках Путина по поводу сообщений о дате «вторжения» на Украину

- Азия и мир, политика
- 17:12, 15 февраля 2022
- Просмотров: 1162
CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин с юмором относится к публикациям о дате «нападения» России на Украину, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Иногда даже шутит, просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война», — сказал представитель Кремля.
По его словам, к подобному фактически маниакальному информационному безумию невозможно относиться с пониманием.
Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой «вторжения» России на Украину 16 февраля.
Европейцы разошлись с ним в оценках сроков и неизбежности эскалации ситуации, а один из чиновников заявил, что в ЕС «отказываются такое покупать».
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке «вторжения», заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.
Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ.