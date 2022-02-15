В Кремле рассказали о шутках Путина по поводу сообщений о дате «вторжения» на Украину

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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин с юмором относится к публикациям о дате «нападения» России на Украину, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Иногда даже шутит, просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война», — сказал представитель Кремля.

По его словам, к подобному фактически маниакальному информационному безумию невозможно относиться с пониманием.

Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой «вторжения» России на Украину 16 февраля.

Европейцы разошлись с ним в оценках сроков и неизбежности эскалации ситуации, а один из чиновников заявил, что в ЕС «отказываются такое покупать».

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке «вторжения», заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.

Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ.