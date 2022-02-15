Минобороны России сообщило о возвращении войск с учений в Крыму

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CentralAsia (CA) - Российские военные и бронетехника, принимавшие участие в учениях в Крыму, возвращаются в места постоянной дислокации, сообщили в пресс-службе Южного военного округа, передает ТАСС.

Начальник пресс-службы военного округа Вадим Астафьев пояснил, что возвращаются в места базирования подразделения, выполнившие задачи плановых тактических учений. Водительский состав подразделений и боевая техника доберутся до пунктов постоянной дислокации, в том числе в Дагестане и Северной Осетии железнодорожными эшелонами, добавили в Минобороны.

Военные добрались до железнодорожных станций, где организовали погрузку боевой техники. «На платформах вагонов установленным порядком производится крепление тяжелой гусеничной бронетехники - танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок», - уточнили в военном ведомстве.

Также возвращаются с учений в места постоянной дислокации в Нижегородской области войска и боевая техника Западного военного округа, передает «РИА Новости». Во время марша к железнодорожным станциям для погрузки боевые расчеты ПЗРК «Игла» и зенитные установки ЗУ-23 условно прикрыли от воздушной атаки условного противника колонны, рассказали в пресс-службе округа.

В ходе движения колонн до станции погрузки зенитчики тренировались уничтожать вертолеты, бронетехнику, наземные объекты и живую силу условного противника на расстоянии до 5 км, отметили в ведомстве.

Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил о возвращении российских войск и боевой техники Южного и Западного военных округов с учений в места базирования.

У побережья Крыма в Черном море остаются на учениях корабли российского флота. Ранее Россия распространила уведомление (NOTAM) для пилотов самолетов, предупредив, что на время учений закрывает воздушное пространство над некоторыми районами Азовского и Черного морей. Согласно уведомлению, учения продлятся до 22 февраля. Учения носят плановый характер, сообщили в Минобороны.

В МИД Украины обвинили Россию в перекрытии части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива «под предлогом военных учений», что «делает невозможным судоходство в обоих морях». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что передвижения российских кораблей в Черном море соответствуют международному морскому праву.