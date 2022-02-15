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Шольц заявил, что рад встрече с Путиным в Москве

CentralAsia (CA) -  Отношения Москвы и Берлина являются особенными, несмотря на сложную ситуацию в Европе, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. РБК ведет трансляцию.

«Я тоже рад, что наша встреча состоится», — сказал Шольц, отметив, что у России и Германии плотные экономические связи, которые дальше развиваются.

Канцлер Германии также подчеркнул необходимость диалога между странами.

Шольц прибыл в Москву 15 февраля, основной его темой разговора с Путиным станет урегулирование кризиса вокруг Украины и обсуждение гарантий безопасности, предложенных Россией западным странам. Разговор пройдет за длинным столом из-за эпидемиологических ограничений, однако это не скажется на характере диалога, заверили в Кремле, указав, что ожидают продолжительную беседу.

По данным Reuters, Bild и Süddeutsche Zeitung, немецкий канцлер отказался сдавать ПЦР-тест российским врачам, обследование провел сотрудник посольства Германии.

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