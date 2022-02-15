В Узбекистане все дозы вакцины от коронавируса получили более 70% населения, подлежащего вакцинации 

- Узбекистан, общество
- 19:21, 15 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане во вторник, 14 февраля, прививку против коронавируса получили 79 890 человек. Из них 13 590 человек получили первую дозу вакцины, 35 418 – вторую, 30 882 – третью, сообщил Минздрав Узбекистана.
На сегодняшний день общее количество использованных доз вакцины от коронавирусной инфекции в стране составляет 43 102 126 доз.
На первом этапе вакцинировано 19 545 501 человек, на втором - 15 021 734, на третьем - 8 534 891.
Среди регионов больше всего вакцину получили граждане из Ферганской области – 13 445 доз. Следом идет Кашкадарьинская (12 470) и Андижанская (8 593) области.
Коэффициент вакцинации первой дозой составляет 91,1% от запланированного, а показатель вакцинации всеми дозами - 70,4%.
Процесс вакцинации продолжается.