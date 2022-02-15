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Узбекистан организует 2 поезда для вывоза узбекистанцев из России

CentralAsia (UZ) -  «Узбекистон темир йуллари» организовало 2 специальных рейса из города Волжский в Ташкент для вывоза узбекистанцев, оставшихся в России во время пандемии COVID-19.

Специальные рейсы поездом №483 будут организованы 18 и 25 февраля с отбытием в 20:50 (по московскому времени), сообщили в пресс-службе «Узбекистон темир йуллари».

Отмечается, что билеты можно приобрести только в одном направлении «Волжский – Ташкент».

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