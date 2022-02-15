ЮНИСЕФ передал Узбекистану морозильники и термосумки для вакцин на $500 тысяч

CentralAsia (UZ) - ЮНИСЕФ передал правительству Узбекистана оборудование для оснащения складов вакцин на сумму более 500 тысяч долларов США, сообщает пресс-служба Детского фонда ООН.

118 морозильных камер, способных хранить при очень низкой температуре такие вакцины, как Moderna и Pfizer, а также 7 тысяч термосумок для транспортировки вакцин и средства индивидуальной защиты для медработников были переданы в Республиканском складе вакцин в Ташкенте.

В общей сложности 35 складов вакцин по всей стране получат эту поддержку, в том числе 14 складов вакцин на региональном уровне, 15 складов - на районном, 6 складов - на уровне города.

Республиканский склад холодовой цепи появился в Ташкенте при содействии ЮНИСЕФ в ноябре прошлого года. Он может хранить все виды вакцин, доступные в настоящее время.

Склад оборудован тремя холодильными камерами (температура 2-8 °C) общей площадью 1000 квадратных метров, ультрахолодными морозильниками (емкостью 3000 литров), морозильными камерами для хранения вакцин, а также сухим хранилищем для вспомогательных материалов для иммунизации.