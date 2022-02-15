В Узбекистане продажа автомобилей на вторичном рынке увеличилась почти на 200%

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в январе количество автомобилей, приобретенных на первичном рынке, составило 27,9 тыс. Продажи авто с начала года выросли на 2,7% по сравнению с декабрем 2021 года. Рост рынка в основном поддерживался за счёт купли-продажи поддержанных автомобилей. На вторичном рынке количество приобретенных автомобилей достигло 85,3 тыс. и рост составил 180,2%. Об этом сообщили в центре экономических исследований и реформ РУз.

В январе 2022 года зарегистрировано 113,2 тыс. автотранспортных средств, что на 126,4% больше по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года и на 138,4% по сравнению с январем 2020 года. При этом рост по сравнению с декабрем 2021 года составил 96,5%.

Резкое увеличение регистраций автомобилей эксперты связывают с отменой сборов при приобретении автомобилей и установлением размера госпошлины за нотариальное удостоверение договора купли-продажи в размере 3 БРВ (трем размерам базовой расчетной величины. 1 БРВ эквивалентно 25 долларам - прим ред.) с 1 января 2022 года.

До января 2022 года граждане предпочитали оформлять «генеральную доверенность», чтобы избежать чрезмерных затрат при государственной регистрации договоров купли-продажи автомобилей на вторичном рынке. В результате внесенных изменений в законодательство, граждане, которые ранее приобрели автомобиль по «генеральной доверенности», стали оформлять транспортное средство на свое имя.

Значительно увеличилось количество регистраций новых транспортных средств в Самаркандской (95,6%), Сурхандарьинской (89,4%), Навоийской (75,4%) и Ферганской (60,5%) областях, а также в Ташкенте (-44,7%) и Ташкентской области. (-0,9 процента).

Количество договоров купли-продажи автомобилей иностранного производства составило 1,9 тыс., снижение на 41% по сравнению с декабрем 2021 года (рост к январю 2021 года - 71%).

Областями с наибольшим количеством регистраций автомобилей, приобретенных на вторичном рынке, являются Ташкентская – 13,6 тыс. (в декабре 2021 г. – 2,1 тыс.), Самаркандская – 9,7 тыс. (3,7 тыс.), Ферганская – 9 тыс. (2,9 тыс.), Наманганская. - 8,1 тыс. (2,7 тыс.) и Андижанская - 7,2 тыс. (2,3 тыс.) областей.