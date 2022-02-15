В Узбекистане стартовал Месяц борьбы с контрафактом

CentralAsia (UZ) - Сегодня 15 февраля в Узбекистане стартовал «Месяц без контрафакта», который будет продолжаться до 15 марта.

Цель мероприятия – эффективная борьба с реализацией контрафактной продукции по всей республике. Не секрет, что на внутреннем рынке нашей страны встречается контрафактная продукция.

Зачастую на внутреннем потребительском рынке чаще всего имитации подвергаются пищевая продукция, бытовая химия, косметика и лекарственные препараты. Их легче всего подделать и скопировать.

В Узбекистане функции по борьбе с оборотом контрафактной продукции возложены на:

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре осуществляет выявление фактов формирования "теневой экономики", пресечение деятельности подпольных производств и выпуска контрафактной продукции.

Государственный таможенный комитет уполномочен осуществлять борьбу с контрабандой и перемещением контрафактной продукции, включая параллельный импорт.

Государственный налоговый комитет ответственен за принятие мер по недопущению реализации в местах розничной торговли контрафактных, фальсифицированных и незаконно ввезенных товаров.

Агентство по интеллектуальной собственности – обеспечение правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, защиты прав авторов и других правообладателей.